"كيف تسوق نفسك فى الجامعات الأجنبية" محاضرة بتجارة طنطا

نظمت وحدة التعاون الدولى بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "كيف تسوق نفسك فى الجامعات الاجنبية" حاضر بها الدكتور سمير الجزار أستاذ المحاسبة المالية بجامعة بيس بالولايات المتحدة الامريكية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.



وأشار الدكتور سمير الجزار إلى اهتمام الدولة فى الآونة الأخيرة بمجالات التعاون الدولى والانفتاح والسعى دائمًا للتبادل العلمى والفكرى من خلال الاتفاقيات والتبادل الثقافى، موضحًا أن الجامعات ينظر إليها اليوم كصناعة لدورها الهام فى تقديم المهارات اللازمة لكل المجالات وتخريج جيل قادر على خدمة مجتمعه ويجمع بين المهارات النظرية والعملية.



وأعرب "الجزار" عن أمله بتنفيذ مشروعات تدمج بين الفكر المحاسبى وغيرها من المجالات الأخرى كالهندسة والحقوق، مشيرًا إلى خطة الدول الأخرى لاستغلال العقول الموجودة فى الدول النامية، موضحًا أن مصر تمتلك الفكر ومهارة الابتكار ولكن ينقصها الموارد فقط او الادوات المساعدة.



ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بدر الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية بالكلية حرص رئيس الجامعة على إنشاء وحدة التعاون الدولى لتوطيد العلاقات بين جامعة طنطا والعالم الخارجى واستقطاب الطيور العلمية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم.



وشارك فى الندوة الدكتور عادل الميهى عميد الكلية، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.