عصام الكردي: جامعة الإسكندرية سباقة في استخدام التكنولوجيا

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية سباقة في استخدام التكنولوجيا من خلال التحول الكامل لنظام الساعات المعتمدة في برامجها الدراسية بالكليات والمعاهد بدءا من سبتمبر المقبل، فضلا عن إنشاء أول حاضنة تكنولوجية لنشر الوعي بأهمية الذكاء الإصطناعي ودوره الحالي والمستقبلي في احتضان الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال، وإنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات لتخريج طلاب قادرون على مواكبة أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن قسم هندسة الحاسب والنظم قدم مسيرة حافلة بالإنجازات القيمة لجامعة الإسكندرية ومصر، حيث تخرج من القسم جيل من مهندسي الحاسبات على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ويشغلون مناصب رفيعة داخل مصر وخارجها.



وأضاف أن القسم ساهم في العديد من الأنشطة المجتمعية بتدريب غير متخصصي الحاسب، فضلا عن تقديم العديد من الاستشارات للمؤسسات الصناعية وغيرها في مجال الحاسبات.



ولفت إلى أن القسم طور من امكانياته البشرية والمعملية حيث يضم حاليا عددا كبيرا من الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة للحاسبات، مشيرا أن جامعة الإسكندرية كانت سباقة في الخوض في مجال الحاسبات، فهي أول جامعة مصرية تستحدث قسما بكلية الهندسة خاصا بالألات الحاسبة والتحكم الألي وذلك بفضل أساتذتها ودعم قيادتها المستمر على مصر العصور.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية؛ بحضور وزير الاتصالات، ومحافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو المصري رئيس قسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية، وعدد من الوزراء السابقين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من خريجي وطلبة الكلية.