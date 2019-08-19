هونيس يؤكد استقالته من رئاسة بايرن ميونيخ

أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.



وأفاد هونيس (67 عامًا) صحيفة "بيلد" الألمانية على هامش دورة للجولف الاحد أنه سيبقى في مجلس الاشراف على النادي ولكن "سأتخلى عن رئاستي عندما يحين الوقت".



ويعقد بايرن اجتماعه السنوي في نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسًا جديدًا للعملاق البافاري.



ويترك هونيس منصبه كرئيس بايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عامًا، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016 وتولى موقتًا بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حاليًا نائبه في مجلس الاشراف على النادي.