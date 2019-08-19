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فيديو.. تفجير "أبراج الموت" في بريطانيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو أثناء تفجير ثلاثة أبراج بكتلة التبريد في محطة حرارية سابقة لتوليد الكهرباء، بالقرب من محطة توليد الطاقة الحرارية في مدينة ديدكوت في مقاطعة أوكسفوردشاير، ببريطانيا.

ونفذت عملية الهدم، التي تسببت بقطع التيار الكهربائي عن 40 ألف مبنى، بواسطة تفجير قوي جدا.

وتسببت شظايا الحطام المتطايرة فى تخريب برج لنقل التيار الكهربائي، وبالتالي انقطعت الكهرباء في المنطقة، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص من المتفرجين على العملية بجروح طفيفة بعد تساقط الشرارات النارية من البرج المحترق.

وتم إغلاق المحطة الحرارية في عام 2013، بعد عمل دام 43 عاما، وتوقف العمل في مجال تطهير منطقة المحطة، بعد وقوع حادث في فبراير 2016، توفي على أثره 4 من العمال، بعد انهيار أحد مراجل التسخين هناك، بعد ذلك وصفت بعض وسائل الإعلام أبراج التبريد بالقرب من المحطة بـ"أبراج الموت".

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