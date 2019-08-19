ميسي يغيب عن منتخبه في لقاء المكسيك

كان تواجد كل من أدولفو جايش وأليكسيس ماك أليستر إضافة إلى عودة ماركوس روخو أبرز المستجدات في قائمة المنتخب الأرجنتيني التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني لمواجهتي المكسيك وتشيلي الوديتين في سبتمبر المقبل.



وكان المهاجم جايش، مهاجم نادي سان لورينزو وهداف الألبيسيليستي تحت 19 عامًا الذي حقق ذهبية دورة الألعاب الأمريكية في ليما 2019، ولاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر لاعب بوكا جونيورز والمدافعين نيكولاس فيجال ولوكاس مارتينيز كوارتا وليوناردو بالريدي أبرز الوجوه الجديدة المنضمة للقائمة.



وأبرز الغائبين عن القائمة هم القائد ليونيل ميسي بسبب عقوبة إيقافه لمدة 3 مباريات من قِبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، وأيضا سرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا.



وشهدت قائمة الألبيسيليستي عودة اللاعب ماركوس روخو بعد غياب لأكثر من عام، وأيضا انضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.