زي روبرتو: كوتينيو عليه اظهار كل مهاراته في الدوري الألماني

قال لاعب كرة القدم البرازيلي السابق زي روبرتو خلال مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية إن مواطنه فيليبي كوتينيو يجب عليه أن يُظهر في بايرن ميونخ قدرته على استعادة أفضل مستوى له والذي تميز حظى به خلال سنوات لعبه في صفوف ليفربول الإنجليزي.



وأوضح اللاعب السابق للبايرن "بالنسبة لي كوتينيو هو لاعب درجة أولى ولكنه يجب أن يُظهر أن بإمكانه استعادة المستوى الذي ظهر به في ليفربول".



ويرى زي روبرتو أن كوتينيو سيجد في الفريق البافاري أجواء مثالية ستساعده على العودة وإظهار مستواه الحقيقي.



وأرجع الدولي البرازيلي الأسبق عدم نجاح كوتينيو مع فريق برشلونة إلى أنه دائما ما كان يشارك كبديل إضافة إلى عدم اللعب في مركزه الأساسي.



وأضاف زي روبرتو "أعتقد أنه سيحظى بأجواء وظروف أفضل في البايرن".