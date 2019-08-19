مدرب الزمالك الجديد: لدي دراية جيدة بالكرة المصرية

أبدى الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بتولي تدريب الفريق مؤكدًا أنه كان حلمًا بالنسبة له وتحقق، وقد أثنى على لاعبيه.



وقال المدرب الصربي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه لديه دراية جيدة بالكرة المصرية والإفريقية من خلال عمله بها منذ 19 عامًا.



وأضاف أن فريق الزمالك يضم لاعبين مميزين سواء من مصر أو تونس والمغرب وأن الفترة المقبلة ستشهد روح منافسة قوية بين اللاعبين، مؤكدًا طموحه في تقديم عمل جيد ونتائج جيدة.



وأشار ميتشو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إلى أنه قادم لتدريب الزمالك وهدفه الأول هو التتويج بالبطولات والألقاب خاصة وأنه يدرك جيدا أن الفريق يسعى دائما لتحقيق الانتصارات، ومجلس إدارته وجماهيره هدفهم التتويج بجميع البطولات والألقاب، مضيفًا أن تجربته مع القلعة البيضاء بكل تأكيد ستكون إضافة كبيرة لمشواره التدريبي في القارة الإفريقية.