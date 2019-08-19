تقرير رسمي: تراجع جماعي لأسعار مواد البناء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين، أن أسعار مواد البناء واصلت تراجعها للشهر السابع على التوالي خلال عام 2019، حيث تراجع متوسط سعر بيع حديد التسليح المبرم إلى 12350 جنيها للطن خلال يوليو 2019، مقابل 12750 جنيهًا في يوليو 2018، بنسبة انخفاض قدرها 3.14%.



وأضاف الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ سجل تراجعًا إلى 49 جنيها في يوليو 2019، مقابل 51 جنيها خلال الشهر نفسه من 2018، بنسبة انخفاض قدرها 3.92%.



وبلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش للمتر 80.70 جنيه في يوليو 2019 دون تغير عن يونيو 2019، بينما كان متوسط سعر البيع 80 جنيها في يوليو 2018، بنسبة زيادة قدرها 0.88%.



وبلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب 4350 جنيها في يوليو 2019 دون تغير عن شهري يونيو 2019 ويوليو 2018.