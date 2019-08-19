الدراويش يقابل حرس الحدود وديًا بمعسكر أكتوبر

يلتقى فريق الدراويش، بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكي، في تمام الخامسة من مساء اليوم، مع نظيره فريق حرس الحدود، في ثالث وديات الفريق خلال معسكر الفريق الصيفي بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا للموسم الجديد.



وقبل مباراة اليوم، تعادل الاسماعيلي أمام بتروچت دون أهداف، يوم الاثنين الماضي، وكرر تعادله يوم الثلاثاء أمام نادي الإعلاميين بهدف مقابل هدف، سجله أسامة إبراهيم ظهير الفريق الايمن.



ويقود الدراويش فنيًا الكابتن محمود جابر، ويعاونه أدهم السلحدار وعطية صابر وسعفان الصغير، بالإضافة لصبري المنياوي مديرًا للكرة.



ومن المقرر أن يستضيف ملعب فندق "موفنبيك" بمدينة الإنتاج الإعلامي مباراة اليوم، التي ستشهد مشاركة كل الوافدين الجدد، بالإضافة للمدافع الدولى باهر المحمدي لأول مرة بعد أمم إفريقيا الأخيرة.