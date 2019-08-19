الإحصاء يعلن 5 مؤشرات لرصد تحسن أداء الصادرات المصرية خلال عام

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الإيجابية حول أداء الصادرات المصرية خلال عام، وذلك وفقًا للنشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وفيما يلي أبرز تلك المؤشرات:

- سجلت صادرات مصر من الوقود إرتفاعًا إلي 2.8 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 17.9%.



- ارتفعت صادرات مصر من القطن الخام إلي 110.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 67.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.5%.



- كما ارتفعت الصادرات من السلع تامة الصنع إلي 5.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بزيادة قدرها 43.6%



- وسجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعًا إلي 7.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 6 مليون دولار عام 2018 نسبة زيادة قدرها 0.1%.

