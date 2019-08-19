السيطرة على حريق محدود بمخلفات بمنطقة السلام

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود فى مخلفات بمنطقة السلام، دون خسائر مادية أو بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



كان قد ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بنشوب حريق فى مخلفات بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، التي سيطرت على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.