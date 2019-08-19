غيابات كثيرة في صفوف بيتيس قبل مواجهة الكتالوني

تعرض الفريق الكتالوني لخسارة فادحه في أول مبارياته بالدوري الإسباني الممتاز عندما سقط خاسرًا على يد أتلتيك بيلباو بنتيجة هدف نظيف مقابل لا شيء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما، وكان يحتضن اللقاء "ملعب سان ماميس" مساء يوم الجمعة الماضي.



وخسر برشلونة المباراة والنقاط الثلاث في ظل غياب أسطورته وقائده ليونيل ميسي الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء فترة التحضيرات للموسم الجديد.



وبدأ برشلونة اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة ريال بيتيس المنتظرة في أول مباريات النادي الكتالوني هذا الموسم على ملعب الكامب نو يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.



وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال بيتيس الذي تلقى خسارة مفاجأة على أرضه في الجولة الأولى على يد بلد الوليد، سيدخل مباراة برشلونة وفي صفوفه الكثير من الغيابات المؤثرة.