برشلونة يخادع الباريسي في صفقة ضم نيمار

سلطت وسائل الإعلام الإسبانية الأضواء، ليوم الإثنين، على بعض التحديثات بشأن مستقبل البرازيلي نيمار نجم الكتالوني السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي وإمكانية عودته هذا الصيف إلى صفوف برشلونة مجددًا.



وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الأمور أصبحت واضحة الآن وأن برشلونة يريد بالفعل التعاقد مع نيمار وإعادته لصفوفه هذا الصيف ولكن هناك بعض المشاكل التي يمكنها عرقلة الصفقة.



وتابعت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يواجه مشاكل بسبب السيولة المالية لصفقة التعاقد مع نيمار وطلبات باريس سان جيرمان المبالغ فيها للتخلي عن المهاجم والجناح البرازيلي.



وذكرت الصحيفة التي تصدر من إقليم كتالونيا، أن برشلونة يفكر في خدع باريس سان جيرمان ومراوغته بخصوص صفقة نيمار بعد تماطل النادي الباريسي في المفاوضات للتخلي عن اللاعب.