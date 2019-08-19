بالصور.. "مستقبل وطن" يقيم معرضًا لتجهيز العرائس في الغربية

أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الغربية، معرض للملابس الجاهزة والأدوات المنزلية لتجهيز العرائس، بأسعار مخفضة، في قرية شبربابل، بمركز المحلة، وذلك لمحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار، كما يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.



وأشارت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى إقامة تلك المعارض في كل ربوع مصر ليستفيد منها المواطن المصري، واستمرارية لدعم مبادرة "حياة كريمة" للتخفيف عن كاهل المواطنين.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.