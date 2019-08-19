إقبال جماهيري كبير على أولى ندوات المهرجان القومي للمسرح

شهدت أولي ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز إقبالا كبيرا الامر الذي اضطر منظمي المهرجان لوضع مقاعد اضافية بقاعة المجلس الاعلي للثقافة لاستيعاب العدد الكبيرالذي جاء لحضور الندوة الاولي بعنوان " الموسم المسرحي 2018 2019 ".



يدير الندوة الناقد أحمد خميس، الذي قال في بداية كلمته: "أتوجه بالشكر للدكتور أحمد عامر، الذي بدأ طريقة جديدة في ادارة الندوات، وكان لديه طموح لنظام معين لإقامة الندوات ويتحقق الان.



وفي معرض حديثه عن " الموسم المسرحي 2018 2019 " أوضح أن البيت الفني للمسرح، شهد طفرة كبيرة من خلال جهات إنتاج مختلفة، وهناك تصور لمستقبل مغاير لحد كبير.



وتابع: "هناك فرقتين جدد وهما الشمس والمواجهة، والأخيرة لديها طموح أن تقدم ٨ عروض جديدة، تجوب بها أنحاء مصر، والعروض المقدمة للجمهور مجانية".



وأشار إلى إن هناك طفرة حدثت أيضا في عروض القطاع الخاص



وتستمر الندوة بكلمة للمشاركين بالندوة وهم المخرج عادل حسان والاستاذة أميرة شوقي والدكتور تامر راضي والدكتور عاطف العجمي.



كما حضر الندوة الفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان، والمخرج أحمد السيد والفنانة وفاء الحكيم والفنانة فاطمة محمد علي وعدد كبير من جمهور المهرجان، بالإضافة لعدد من المثقفين والنقاد وتقام الندوة بمقر المجلس الأعلى للصحافة بدار الأوبرا المصرية.