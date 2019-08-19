الدراويش يعين أخصائي علاج طبيعى لناشئين 99

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على تعيين باسم فتحي أخصائيا للعلاج الطبيعي لفريق 99 بالنادى.



جاء ذلك بعد الاعتذار الذى تقدم به محمد مجدى عن عدم الاستمرار بالفريق الذى يقوده جهاز فنى يضم غريب فتحي وإسلام كاظم مدربين وأحمد عبده مدرب حراس مرمي ومحمد صالح إداري.



الجدير بالذكر أن فريق 99 قد توج بلقب دورى الجمهورية الموسم الماضى بفارق كبير عن الأهلى أقرب المنافسين.



ونشر الموقع الرسمي للنادى الإسماعيلي تعيين باسم فتحي كأخصائي للعلاج الطبيعي لفريق الناشئين مواليد 99.

