تامر راضي: مسرح الجامعة "ترمومتر" حقيقي للمجتمع

تقام حاليا فعاليات ندوة الموسم المسرحي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان القومي للمسرح بالمجلس الأعلي للثقافة بحضور عدد من المسرحيين علي رأسهم الاستاذ الدكتور تامر راضي الناقد أحمد خميس المخرج عادل حسان والأستاذه أميرة شوقي.



وكشف الدكتور تامر راضي خلال الندوة أن المسرح مثل الطائرة لو تعطل لن يصلح للعمل مرة أخرى، قمنا بعمل مهرجانات عديدة تابعة للجامعات وخرج منها نجوم كثيرة رغم ضعف الانتاج وعروض كثيرة سافرت مهرجانات محترفين خارج مصر، وأشار ان العروض التي يقوموا بإنتاجها في الجامعات لم تكلف إتحاد الطلاب جنيه واحد.



وأضاف أن أزمة النشاط الفني والمسرحي في جميع الجامعات ستنحل بشكل نهائي قريبا لأن مجلس الوزراء اصدر قرار بتخصيص نسبة من المصروفات لخدمة هذة الأنشطة وهو ما يساعد على طفرة مسرح الجامعات لأن مسرح الجامعة اول ترمومتر حقيقي للمجتمع.