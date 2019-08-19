قصة نجاح الحكومة في خفض أسعار اللحوم لأول مرة في تاريخها

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تجربتها الناجحة التي نفذتها وأدت إلى تراجع أسعار اللحوم البلدية في الأسواق المحلية لـ100 و120 جنيها للكيلو، من خلال المحاور الرئيسية التي طبقتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الثلاث للمجمعات الاستهلاكية وشركتي تجارة الجملة البالغة نحو 1250 فرعا بزيادة المعروض من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85جنيها واللحوم البرازيلية الطازجة بسعر 110 جنيها واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها.



وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح للدستور، إن الأسباب الحقيقية وراء تراجع أسعار اللحوم البلدية اتجاه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين للتعاقد على لحوم طازجة بكميات كبيرة مع شركة "اتجاه" السودانية وتوفير أرصدة احتياطية من اللحوم تكفي حتى نهاية ديسمبر 2020، ما أدى إلى زيادة المعروض والوفرة والجودة والإتاحة في جميع منافذ الشركات التابعة لها.



وأوضح كمال أن خطة الوزارة خلال العيد كانت مضاعفة حجم الكميات المطروحة من جميع أنواع اللحوم المختلفة، وتضمن طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها والضاني المبرد بسعر 95 جنيها واللحوم البرازيلية الطازجة بسعر 110 جنيها، ما أدى إلى نجاحها في السيطرة على الأسواق والضغط على القطاع الخاص بخفض الأسعار.



وتابع أن أهم المحاور الرئيسية التي ساهمت في خفض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق هو اتجاه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالوزارة لخفض أسعار اللحوم المطروحة في المجمعات وتجارة الجملة إلى نسبة ترواحت مابين 15% لـ20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وقال إن قرارات تخفيض الأسعار في المجمعات الاستهلاكية ضغطت على التجار لخفض هامش المكسب والربح من 15 ألف إلى 5 آلاف جنيه، فضلا عن تخفيض أسعار النخالة التموينية التي تدخل في الأعلاف بفارق 200 جنيها، الأمر الذي أدى لتقليل وخفض التكلفة الإنتاجية.



وفي السياق، أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن "القابضة للصناعات الغذائية" برئاسة اللواء أحمد حسنين، نجحت بامتياز في ضبط الأسعار والسيطرة عليها بمبدأ "الوقاية خير من العلاج" واصفا إياها بالخطوة الإيجابية الاستباقية، لإعادة التوازنات في الأسواق المحلية ومنع انفلات الأسعار.



وقال إن الشركة تضخ حاليا من 30: 40 ذبيحة سودانية يوميا بسعر 85 جنيها للكيلو، ومن 15: 20 طن من اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو، وخلال العيد تضاعف حجم هذه اللحوم.



وأوضح أن فروع المجمعات الاستهلاكية طرحت كميات من اللحوم السوادانية الطازجة بجانب فروع الهايبرات وشركات تجارة الجملة بأسعار مخفضة مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، الأمر الذي انعكس إيجابيا على زيادة الإقبال بمنافذ المجمعات والشراء من أقسام الجزارة.



وتابع أن منافذ المجمعات وفروع تجارة الجملة المتطورة "الهايبرات" هي الأذرع القوية لمواجهة أي ارتفاعات في الأسعار باعتبارها "رمانة الميزان" مضيفا "لولا تدخل وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات لطرح لحوم مخفضة ما تراجعت اللحوم البلدية لـ110 و120 جنيها للكيلو".



وفي السياق، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن انخفاض أسعار الأضاحى فى الأسواق المحلية هذا العام تراوحت من 10 - 15% مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب جهود جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارتي التموين والزراعة.



وأوضحت في تقرير لها اليوم، أن سبب انخفاض أسعار اللحوم كان الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية والكميات المنتجة، ورفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثى ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجى الثروة الحيوانية.



وأضاف التقرير أنه كان يذبح 550 ألف رأس من البتلو سنويًا على وزن من 80: 120 كيلو جرام وبنسبة تصافى أقل من 50%، ليعطى كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريبًا، لكن بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كيلو جرام، فى هذه الحالة يكون نسبة التصافى فيها فى حدود 60%، وبالتالى نفس عدد الرؤوس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 ألف طن أى خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.



وأوضح أنه من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو، تم إقراض 5173 مستفيد منهم حوالى 25% سيدات، لتمويل رؤوس 52861 بمبلغ إجمالى 736،695،000 جنيه من رؤوس الماشية المسمنة، وينتج كمية من اللحوم تعادل 13 ألف طن، بدلًا من 2500 طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة بتلو.



وأكد تقرير الوزارة أن نسبة استرداد القروض وفوائدها وصلت إلى 100%، بسبب وعى المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة المكثفة من قبل لجان المتابعة المًشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات ومراكزها المختلفة على مستوى القطر، لدراسة أى مشكلات على أرض الواقع، وطرح سبل تذليلها ميدانيًا.



وأشار التقرير، الى أنه للمرة الأولى يتم إقراض المستفيدين لشراء رؤوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس بمبلغ 10 آلاف جنيه وتغذيتها بمبلغ 5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة قدرها 5% شاملة المصروفات الإدارية وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها.



وأوضح أن مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسمين والحلاب عمل على زيادة الإنتاج الحيواني، حيث أنه من خلال قواعد البيانات تبين أن معظم مزارع الإنتاج الحيوانى المتوسطة والصغيرة تعمل بطاقة إنتاجية فعلية أقل من 30% من طاقتها الكلية فى حين أنه أكثر من 70% من طاقتها معطلة، لذا تم اعتماد مشروعات الثروة الحيوانية ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لاستكمال طاقتها الاستيعابية من رؤوس الحيوانات وبفائدة 5%، بتمويل من بعض البنوك الوطنية.



من جهته، أكد محمد شرف رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك حالة ركود بنسبة 50% في مبيعات اللحوم البلدية والإقبال عليها لدى محلات الجزارة بسبب الحالة الاقتصادية عند المواطنين.



وأشار شرف إلى أن مبيعات الجزارة تراجعت من 4 ذبائح إلى واحدة يوميا بسبب الظروف التي يمر بها المواطنين رغم تراجع أسعارها من 110: 120 جنيها للكيلو الواحد.



وأوضح أن وزارة الزراعة كان لديها مشروع إحياء البتلو بواقع مليون رأس يجب طرحها في الأسواق المحلية، لتنعكس إيجابيا على الأسعار وإعادة التوازنات في الأسواق خلال الفترة المقبلة.