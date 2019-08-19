تباين مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقي يخسر 2.4 مليار جنيه

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى إغلاق معاملات، اليوم الاثنين، ثانى أيام الأسبوع، بدعم من تحول بعض أسهم الشركات نحو جنى الأرباح، فى الوقت الذى اتجهت فيه أسهمها للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الصعود.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 755.4 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 66. 0%، بما يعادل 95 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 14307 نقاط، فيما خالف المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70"، الذى يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، الاتجاه الهبوطي ليغلق معاملات اليوم على صعود بلغت نسبته 61. 0%، بما يعادل 3.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 546 نقطة، وسط ارتفاع في قيم وأحجام التعاملات بلغت نحو 924.6 مليون جنيه، بتداول نحو 323 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 25.5 ألف صفقة بيع وشراء.