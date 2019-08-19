الفلاح السوداني سعيد بأول ظهور له في الدوري الممتاز

اعرب شرف الدين علي عمر، سكرتير نادي الفلاح السوداني، عن فرحته بالانتصار الأول لفريقه في أول ظهور له بمسابقة الدوري السوداني الممتاز على الهلال الأبيض.

وقال إن الانتصار كان مستحقًا رغم ضيق فترة الإعداد للموسم وأشاد بالجهاز الفني ولاعبي الفريق وأكد أن الفوز على فريق بحجم الهلال الأبيض ستكون فاتحة شهية للموسم الاستثنائي الذي يرغب الفلاح في تقديمه وأشار إلى أنهم يعلمون من أجل الإجادة في كل المباريات بنفس الطريقة التي قادتهم للفوز على فريق الهلال الأبيض.

وأكد "شرف الدين" أنهم يستعدون لمواجهة مهمة في الجولة الثانية أمام الهلال العاصمي بتحضيرات جيدة وتدريبات يومية وأكد أنهم يستعدون بقوة لمواصلة النتائج الإيجابية في الموسم الأول للدوري السوداني الممتاز.