التنمية المحلية: نتبنى كافة المبادرات الشبابية بالمحافظات

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة المحافظات، من خلال المبادرات الشبابية الت تتبناها الوزارة.



وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الدستور" أن الوزارة، ساهمت مع بعض المبادرات في معالجة عدد من المشكلات في المحافظات، منها طلاء بعض واجهات القرى، والرسم على الحوائط والجدران، بالتعاون مع شباب المبادرات التنميوة في المحافظات.



وأشار قاسم إلى أن الوزارة تتبنى كافة المبادرات الشبابية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المحافظات وتسهم بشكل أساسي في معالجة بعض أخطاء الماضي.



وأوضح أن هناك تكليفات بضرورة الاهتمام بالشباب، وتبني أفكارهم والاستعانة بهم في كافة مجالات التنمية، باعتبارهم شريك أساسي في التنمية، لايمكن التغافل عنه.