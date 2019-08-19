أحمد نادر جلال يستأنف تصوير "العنكبوت"

استأنف المخرج أحمد نادر جلال تصوير فيلمه الجديد (العنكبوت) بعد توقف دام أكثر من أسبوع بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.



ويقوم مخرج العمل حاليا بإنهاء التعاقدات مع الممثلين المشاركين؛ ليضع الصورة النهائية للفيلم، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم رأس السنة الجديدة من العام المقبل.



وتدور أحداث العمل في إطار الأكشن والإثارة التشويقية من خلال صراع أبطال العمل للوصول إلى الحقيقة، ويقوم ببطولة العمل أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر عابدين، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وشرين رضا.



وكان آخر أفلام المخرج أحمد نادر جلال فيلم (بني آدم) الذي تدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي مثير حول رجل الأعمال (آدم) الذي يتهم بأعمال إجرامية، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة، الفيلم بطولة أحمد رزق، ومحمود حجازي، ودينا الشربيني، وتأليف عمرو سمير عاطف.