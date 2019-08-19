الإثنين 19 أغسطس 2019 الموافق 18 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

رئيس الوزراء يتابع أعمال مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
◄ مدبولي يكلف بسرعة الانتهاء من نقل المرافق الخاصة بالمشروع.. ويشدد على ضرورة الوجود الأمنى المكثف والمستمر... والتعامل بحسم مع أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائي بالمنطقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير البترول، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ يعد أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هناك بعض التحديات التى نعمل على إزالتها، حتى نسرع الخطى فى تنفيذ هذا المشروع المهم.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح حول المكونات الرئيسية للمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنها تتضمن إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50م، بحيث يشتمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، بالإضافة إلى عدد 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م.

كما تمت الإشارة إلى أن مكونات المشروع تتضمن أيضًا إنشاء عدد 8 كبارى (تقاطع جسر السويس – تقاطع شارع بيرتى – تقاطع جمال عبدالناصر – تقاطع شارع مصطفى كامل – تقاطع شارع سبيكو – تقاطع طريق الجبل الأصفر – تقاطع طريق بلبيس – كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة القاهرة).

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مجمع حول الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاء على طول المحور وقطاعاته بداية من طريق جسر السويس وصولًا لطريق بلبيس الصحراوى.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتعامل مع قاطنى العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة الموجودة بمحور ترعة الطوارئ، أشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من إزالة العشش والمساكن غير الآمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل، وتسكين عدد (789) أسرة من إجمالى 1056 أسرة، وذلك بمشروع أهالينا "1"، حتى تاريخ 1582019، موضحًا استمرار عمليات التسكين لباقى الأسرة المستحقة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من نقل المرافق المطلوب نقلها والخاصة بالمشروع، بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل به، مشددًا على ضرورة الموجود الأمنى بشكل مكثف ومستمر على طول مسار محور ترعة الطوارئ لتأمين أعمال الإزالة بأى موقع وخلافه، مشددا على ضرورة منع المحاولات الجديدة لأى بناء عشوائى بالمنطقة، والتعامل بحسم فى هذا الصدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: اعتبار أحد مشروعات تطوير الطرق من أعمال المنفعة العامة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المترو والطرق والكبارى

محافظ القاهرة: إزالة العشش المقامة على ترعة الطوارئ بالسلام

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور "ترعة الطوارئ"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

منذ يوم

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

منذ يوم

طفلة تذبح شقيقتها وتتخلص من جثتها في "عشة" بسبب "الغيرة"

منذ ساعة و نصف

الانتقال الحكومي للعاصمة الجديدة فى 2020.. تفاصيل جديدة

ads

الصور

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

الأكثر قراءة

"جريشة" يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

بالفيديو.. لحظة وصول البشير إلى قاعة محاكمته بالخرطوم

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

حلاوة زمان

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

الصحة

أكثر من 100 مدينة صينية تقود الحرب ضد المخدرات في البلاد

صيدلي يرسم باستخدام الأدوية بدلًا من الألوان

خطر جديد على المفاصل.. والسبب القهوة

"صبّار المكسيك" حل مبتكر للاستغناء عن البلاستيك

الرئيس نيوز

المصريون القادمون من تركيا يثيرون المخاوف الأمنية في الأمريكتين

برلماني: فتح عيادات خاصة لمكافحة التدخين يعكس فكر الدولة

أول صور للمعزول عمر البشير في قفص الاتهام

نيويورك تايمز: العنصرية العربية ضد السود متجذرة بعمق

منوعات

دراسة أمريكية تكشف: مواد كيميائية سامة داخل "فلتر الشيشة"

دولة عربية توزع "السجائر" إجباريًا على مواطنيها

إعادة فتح مخيم فى متنزه وطنى بكندا عقب هجوم ذئب

الشرطة الأمريكية تعتذر عن صور "سيلفى جثة" لضباطها

كشكول

"دراجة لكل طالب".. تعرف على مسارات الدراجات بجامعة قناة السويس

عبد الغفار يستقبل وفد جامعة وندسور الكندية لبحث إنشاء فرع للجامعة فى مصر

ننشر جدول المقابلات الخاصة للمتقدمين بوظائف "تعليم سوهاج"

بالصور.."النيلي" يشيد بجهود مسئولي المطبعة السرية خلال العام

إسلام سياسي

أزهري يوضح أوجه التشابه بين الإخوان وشيعة إيران

مذيع إخواني يدعو المساجين للإنقلاب على قيادات الجماعة

العريس الأفغاني يروي تفاصيل تحويل داعش عرسه إلى مأتم

عبد الرحمن عز ينتقد أكاذيب قيادات الإخوان حول شباب الجماعة في السجون


زيت وسكر

محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لــ 18 قرية بالمحافظة

التضامن:بدء تفويج ١٣٣٨حاجا للجمعيات الأهلية غدًا الثلاثاء

الإسكان:تخصيص قطعتي أرض لإقامة مستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الزراعة:  736 مليون جنية قروض البتلو ل 5173 مستفيد

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
دولة المواطنة.. وحماية المرأة
د. منى حلمى
النساء بين التمرد السهل والتمرد الصعب
ماجد حبته
منعم يغنى على فيتنام!
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
المزيد

الثقافة

"مصر من التهميش إلى الريادة" بثقافة الجيزة

سيرة الشاعرة منى ضويني بثقافة الدقهلية

قصور الثقافة تجوب المنوفية بالفعاليات المتنوعة

الديب يصدر مجموعته القصصية الجديد "زارع الرمل"

صفحتنا ع الفيس بوك