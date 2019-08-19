تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا بـ"أحداث شغب السفارة الأمريكية"

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لجلسة 18 سبتمبر المقبل، للإطلاع.



عقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى.



وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.



كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.