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مصر

مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح علمى متطور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
أحمد فودة
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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر من الصروح العلمية المهمة فى البلاد وهى عضو عامل فى اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإفريقية. وهذه الجامعة تضم كلية للطب ومستشفى جامعيًا على أحدث طراز عالمى، إضافة إلى وجود دار أوبرا داخل الجامعة، ما جعلها تتميز عن غيرها من الجامعات الخاصة، وجعل الإقبال عليها يتزايد بشكل لافت للأنظار، خاصة أن بها كليات للطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب الآلى والاعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة. كما تتميز هذه الجامعة بأن مصاريفها أقل بكثير من جميع الجامعات الخاصة مراعاة لظروف أولياء الأمور.

ويتولى رئاسة مجلس أمناء الجامعة الدكتور خالد الطوخى والذى يتمتع بشخصية نادرة فى إدارة الجامعة ولديه حكمة بالغة فى التعامل مع الأزمات، وقد أثبت مؤخرًا بحكمته البالغة قدرة فائقة في علاج حملة التشويه الممنهجة التي تعرضت لها الجامعة حيث تعرضت الجامعة لحملة شعواء الهدف منها النيل من الجامعة، وكان هذا أصعب اختبار واجه الدكتور الطوخى بصفته رئيسًا لمجلس الأمناء ولكن بالحكمة البالغة وحسن الإدارة لهذا الملف الشائك، تعامل مع الحملة الممنهجة ضد الجامعة باقتدار بالغ، لمنع التشويه الذى تعرضت له الجامعة مؤخرًا.. وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والتكنولوجيا، تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بذل المزيد من العطاء والتطوير وإدخال كل الخدمات التى تتواكب مع العصر الحديث فى إطار النهوض بالأمة المصرية وخدمة المجتمع المصرى.

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