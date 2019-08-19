استياء "المريخ السوداني" من تأجيل مباراة "أهلي مروي"

اعرب الكابتن إبراهيم حسين المدير الفني لفريق المريخ السوداني، عن استيائه من قرار تأجيل مباراة فريقه أمام أهلي مروي السوداني بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمنطقة كريمة أمس.



وقال "حسين" إن ما حدث خارج عن إرادتهم ولكن في نفس الوقت كان ينبغي تأجيل المباراة الى وقتٍ لاحق وليس لمدة 24 ساعة فقط لأن فريق المريخ مقبل على مباراة أفريقية مهمة للغاية بعد خمسة أيام أمام شبيبة القبائل الجزائر.

وأضاف:"لذلك أي تأجيل للمباراة حتى إذا كانت لمدة ساعة فقط ستضر بفريقه كثيرًا لأنه يحتاج لكل دقيقة من أجل تجهيز نفسه، والاستعداد الي المواجهه وتقديم الشكل الأمثل للقاء شبيبة القبائل، السبت المقبل".