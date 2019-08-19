ألمانيا.. مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

أغلقت الشرطة الألمانية عدة شوارع في منطقة نويكو لفترة مؤقتة وسط انتشار كبير للشرطة الألمانية في العاصمة الألمانية برلين، بعد مشاجرة بين عائلتين كبيرتين من أصول عربية.



وجرت المشاجرة وسط تجمع يصل إلى 100 شخص وقفوا لمتابعة أحداثها، وطالبت الشرطة من الموجودين مغادرة المنطقة فورا، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".



وأعلنت الشرطة، السبت، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة رجل (46 عامًا) بقطع في أعلى ذراعه، فيما أُصيب آخر (40 عامًا) بطعنة في ظهره ونُقل إلى المستشفى.



وكشفت التحريات الأولية للشرطة الألمانية أن أعضاء من العائلتين تشاجروا أول الأمر داخل أحد المقاهي، لكن المشاجرة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف.