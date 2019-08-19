سياسي إيراني: طهران ستفرج عن الناقلة البريطانية بعد دفع غرامة

قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عماد أبشانس، إن إيران لم تقدم أي ضمانات للجهات القضائية أو السياسية البريطانية حتى يتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق، قبل أن تغادر إلى السواحل اليونانية اليوم.



وألمح أبشانس، في الوقت نفسه، إلى إمكانية الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لدى طهران بعد أن تدفع غرامة مالية.



وأضاف، أن طهران بعثت فقط برسالة إلى بريطانيا مفادها أن السفينة مقصدها ليس مكانا يقع ضمن العقوبات الأوروبية، وأن طهران غير ملزمة أصلا بتنفيذ العقوبات الأوربية.



واستبعد المحلل السياسي احتمال احتجاز واشنطن الناقلة مجددا، مشيرا إلى أن بريطانيا أرادت التخلص من السفينة بسبب الكلفة السياسية والاقتصادية لعملية الاحتجاز.