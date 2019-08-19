مدير الوصل الاماراتي : سنواجه فريقا قوياً

شدد حميد يوسف مدير فريق الوصل الإماراتي على أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة الهلال في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة، والتي تحمل اسم الملك محمد السادس.



وقال حميد يوسف في تصريحات لـ”العين الرياضية”: “المعسكر الخارجي كان جيدًا للفريق، تم تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه المدير الفني، ونستعد حاليًا لأول مباراة لنا مع الهلال السوداني يوم ﻏﺪًا الثلاثاء في البطولة العربية”.



وتابع: “سوف نقابل فريقًا قويًا ويمتلك خبرات على مستوى قارة أفريقيا، نتمنى التوفيق لفريقنا بكل تأكيد، خاصة أن المنافسة في البطولات التي تعتمد على خروج المغلوب تكون صعبة بكل تأكيد”.

وكانت قرعة دور الـ٣٢ للبطولة العربية للأندية نسخة كأس الملك محمد السادس قد أوقعت الوصل الإماراتي في مواجهة الهلال السوداني.

