الأمطار توقف مباراة أهلي شندي السوداني والوادي نيالا باستاد الخرطوم

أوقفت الأمطار مباراة أهلي شندي السوداني وحي الوادي نيالا في شوطها الثاني في الأسبوع الأول للدوري الممتاز بأستاد الخرطوم في الشوط الثاني.



أنتهي الشوط الأول للمُباراة بتقدم أهلي شندي بهدف اللاعب مجتبي قبل أن توقف الأمطار المباراة.



وقرر حكم المباراة استكمالها باستاد الخرطوم عصر اليوم.



وشارك الفريق السوداني مرة واحدة فاز في مباراة وخسر في كل مبارياته لكنه يظل الاهلي شندي هذا النادي الذي تاهل للدوري الممتاز 2011 بعدها قدم عروض مبهرة واحتل المركز الرابع ثم لعب في التصفيات الأفريقية مع فيروفيارو وفاز علي في مجموع المباراتين 3-0 ولعب أمام سيمبا التنزاني القوي وخسر ذهابًا في تنزانيا 3-0 والكل توقع خروجه ولكن ردهم عن ظنهم وفاز بالسودان 3-0 وفاز بالركلات الترجيحية ليلعب مع اقوى الفرق الأفريقية القطن الكاميروني خسر 1-0 وفاز بالسودان 2-0 ليلعب في كاس الاتحاد الأفريقي.