اجتماع هندي لكبار القادة لمناقشة الأوضاع في إقليم كشمير

اجتمع وزير الداخلية الهندي اميت شاه مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ووكيل وزارة الاتحاد الهندي راجيف غوبا اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في كشمير، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الهندية.



ووفقًا لصحيفة هندوستان تايمز، قد عاد دوفال مؤخرًا من الاقليم الهندي المتنازع عليه، بعد أن قررت الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 التي تمنح وضعًا خاصًا للدولة.



وخلال إقامته التي استمرت 10 أيام، سافر للوصول إلى المواطنين والتعرف على نقاط الألم التي يمكن معالجتها. كما عقد رئيس الاستخبارات اجتماعات تنسيقية مع كبار قادة الجيش والقوات شبه العسكرية.

ويذكر أن، تم تخفيف القيود في كشمير اليوم الاثنين وافتتحت المدارس، أن المدرسين وصلوا إلى المدارس ولكن لم يحضر الكثير من الطلاب، وكانت ظلت المدارس الخاصة مغلقة لليوم الخامس عشر على التوالي.