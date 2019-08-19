"نعومي أوساكا" تتصدر التصنيف العالمي لتنس السيدات

واصلت اليابانية نعومي أوساكا صدارتها للتصنيف العالمي لتنس السيدات، بعد أن شهد 3 تغييرات في المراكز العشر الأولى.



وتقدمت إيلينا سفيتولينا مركزين لتحتل المركز الخامس عالميًا، في الوقت الذي تراجعت فيه كيكي بيرتنز مركزين لتحل في المرتبة السابعة.



وقفزت ماديسون كيز 8 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف العاشر، عقب تتويجها أمس بلقب بطولة سينسيناتي.

فيما خرجت الأمريكية سلون ستيفنز من قائمة المراكز العشر الأولى حيث تراجعت مركزا واحدا لتحتل المركز الـ11 عالميا برصيد 3189 نقطة.



وتضم قائمة المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي على التوالي كلا من اليابانية نعومي أوساكا 6606 نقطة، الاسترالية أشلي بارتي 6501 نقطة،التشيكية كارولينا بليسكوفا 6315 نقطة،الرومانية سيمونا هاليب 4743 نقطة،الاوكرانية إيلينا سفيتولينا 4492 نقطة،التشيكية بترا كفيتوفا 4485 نقطة،الهولندية كيكي بيرتنز 4325 نقطة،الامريكية سيرينا وليامز 3935 نقطة،البيلاروسية أرينا سابالينكا 3320 نقطة،الامريكية ماديسون كيز 3267 نقطة.