تغريم الأهلي 10 آلاف جنيه وإيقاف عبد الحفيظ وأيمن أشرف مباراة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.



كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر السبت الماضي بهدف دون رد أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.