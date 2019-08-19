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رياضة

مدرب سيدات الأهلى: خطة إعداد الفريق تسير على الوجه الأكمل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
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قال حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات طائرة النادي الأهلي، إن خطة إعداد الفريق مستمرة وتسير على الوجه الأكمل على الصعيدين البدني والفني، لتجهيز كل عناصر الفريق للموسم الجديد.

وأضاف الصافي- في تصريح اليوم الإثنين- أن الفريق سيبدأ الجانب الخططي في شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تقرر تصعيد عدد من الناشئات لصفوف الفريق الأول، في ظل سياسة النادي بالاعتماد على قطاع الناشئين، بالإضافة إلى خلق المزيد من المنافسة بين لاعبات الفريق لتقديم أفضل ما لديهن.

ولفت الصافي إلى أن الفريق يعاني من الغيابات التي شملت بعض العناصر الرئيسية بسبب الإصابة مثل أية الشامي ومروة مجدي، مشيدا باللاعبة البرازيلية المنضمة لصفوف الفريق هذا الموسم، والتي مثلت منتخب البرازيل الأوليمبي، مؤكدا تميزها وإجادتها اللعب في مركز 4.

وأكد صعوبة المنافسة في الموسم القادم، في ظل قيام المنافسين بضم عناصر متميزة في الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة التكاتف ودعم الفريق لمواصلة حصد البطولات.

واختتم الصافي حديثه بالإشادة بدعم مجلس إدارة النادي الأهلي للفريق خلال الفترة الماضية، وتلبية كل احتياجاته لمواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة.

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