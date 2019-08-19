ريال مدريد يطالب بإلغاء قرار طرد لوكا

تقدم النادي الملكي ريال مدريد باستئناف للاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها نجم فريه الكرواتي لوكا خلال مباراة سيلتا فيجو الأخيرة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، وذلك ضمن إطار الجولة الافتتاحية من بطولة الليجا.



وأشهر الحكم بطاقة حمراء بشكل مباشر في وجه مودريتش بحلول الدقيقة 56 بسبب عرقلته دينيس سواريز، لاعب سيلتا فيجو، الأمر الذي يجعله مهددًا بالإيقاف لمدة تتراوح من مباراة واحدة إلى 3 مباريات.



ووثّق الحكم الواقعة في تقريره: "لقد ضرب لاعب الخصم على منطقة وتر آخيل دون أن تكون لديه فرصة للمنافسة على الكرة"، وبالتالي فإن عقوبته لن تقل عن الإيقاف لمدة مباراة واحدة.