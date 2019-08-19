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الثقافة

"مصر من التهميش إلى الريادة" بثقافة الجيزة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة 3 ورش تدريب الخط العربي، ورشة فنية لرسم طبيعة صامتة باستخدام الألوان المختلفة للأطفال إلى جانب ورشة تدريب الغناء والعزف.

بينما أقامت مكتبة دور التربية ورش تدريب الفنون الشعبية للأطفال إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كما أقام مركز طفل المنيرة الغربية بالتعاون مع مكتبة الدقي عرض فيلم تسجيلي عن قناة السويس للأطفال.

ونظم كل من مكتبة الهلال الأحمر ومكتبة ساقية مكي ومكتبة الكوم الأحمر وبيت ثقافة البراجيل مسابقة في المعلومات العامة، بينما نظمت مكتبة الطلبة والطالبات مسابقة في الشطرنج، كما نظم بيت ثقافة طموه احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشباب وتضمنت بعض الأغاني الوطنية والقاء شعر للرواد.

كذلك نظمت مكتبة أم خنان احتفالية بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وتضمنت ورشة فنون تشكيلية عن قناة السويس باستخدام الألوان المختلفة إلي جانب بعض الأغاني الوطنية.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز محاضرة بعنوان "مصر من التهميش إلى الريادة" ودارت عن الدور الريادى لمصر على مستوى القارة الإفريقية بعد ثورة 30 يونية، بينما عقد مكتبة بولاق الدكرور حوار مع الأطفال عن كيفية الحفاظ علي نهر النيل وتضمنت تخصيص أماكن للتخلص من المخلفات بجميع أنواعها ووضعها علي الحاويات الخاصة بطول نهر النيل، كما ناقشت مكتبة منشأة البكارى قصة "الأميرة زمردة" للكاتب إبراهيم عزوز للأطفال، وناقشت مكتبة سقارة كتاب" أولاد وبنات العالم "للكاتب مختار السويفي.

أقام قصر ثقافة الحي السادس ورشة فنية قص واللصق للأطفال، بينما أقامت مكتبه السلام ورشة فنية لعمل كارت معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك باستخدام ورق الكانسون والفوم جليتر للأطفال، كما أقام بيت ثقافة كرداسة ورشة فنية لعمل شياله للتسالي باستخدام الزجاجات البلاستيك للأطفال، وأقامت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنية لتعليم الأطفال رسم الشخصيات الكرتونية باستخدام الألوان المختلفة.

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