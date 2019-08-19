الصورة الأولى لعمر البشير داخل قفص الاتهام

نقدم لكم الصورة الأولى من داخل المقر الذي تمت فيه محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.



فيما أجلت المحكمة الجلسة ليوم السبت المقبل، استكمالا للمرافعة، فيما قال البشير، خلال المحاكمة، إن الأموال التي تم العثور عليها داخل منزله لم تكن للدولة وإنما كانت هدايا من بعض الدول.



كما نفى البشير كل التهم الموجهة إليه، حيث يواجه البشير تهما متعلقة بالفساد والكسب غير المشروع وغيرها من التهم الأخرى، يذكر أنه تم وضع البشير تحت الإقامة الجبرية وتسليم البلاد إلى المجلس العسكري الانتقالي.



يتزامن هذا مع إعلان المجلس العسكري عن تأجيل تشكيل المجلس السيادي حتى تعلن قوى "التغيير" عن القائمة النهائية بمرشحيه.