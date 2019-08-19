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حوادث

ضابط بالأمن الوطني: "جبهة النصرة" جزء لا يتجزأ من "القاعدة"

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:10 م
جريدة الدستور
عماد سليمان - شيماء حسين
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تستكمل محاكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارىء، الاستماع إلى شهادة المقدم أحمد أحمد سالم ضابط بقطاع الأمن الوطني، خلال جلسة محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وقال الشاهد: "إن المتهم محمد أحمد إبراهيم كامل، مؤسس الخلية التابعة لتنظيم جبهة النصرة داخل البلاد، وبعض العناصر الأخرى اتذكر منهم المتهم محمد عباس ومصطفى حشيش وميسرة وعطية شبل شحاتة الشهير بـ"سلكها"، وبعض الهاربين في الخارج ومنهم يوسف عبدالجليل ومحمد عزيز وإمام عبدالنبي، وياسر إسماعيل".

وسألت هيئة المحكمة الشاهد عن أسماء أخرى تضمنها أمر الإحالة، عما إذا كانت ضمن عناصر جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة، فأجاب الشاهد أن "جبهة النصرة" جزء لا يتجزأ من تنظيم "القاعدة".

وسرد الشاهد حكاية تأسيس الخلية في مصر، قائلًا إن المتهم الرئيسي محمد أحمد ابراهيم كامل، اعتنق أفكار الجهاد في الثمنينات وكان ضمن المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا، ومع بداية ظهور تنظيم القاعدة تلاقت أفكاره مع أفكار التنظيم فبايع قيادات التنظيم على الولاء والسمع والطاعة.

وتابع الشاهد، أن المتهم استمر في حالة سكون بعد خروجه من السجن مع استمرار اعتناقه لأفكار التنظيم وحاول في هذه الفترة استقطاب عناصر لتنظيم القاعدة خلال أوائل ٢٠١٠ وحتى ٢٠١١ وتمكن من ذلك وعقب إنشاء تنظيم جبهة النصرة في ٢٠١١ وحالة الانفلات الأمني التي مرت بها مصر، تواصل مع قيادات التنظيم وأصدروا له تكليفات لتكوين خلايا عنقودية لصالح أفكار التنظيم.

وأضاف الشاهد، أن المتهم الأول تمكن من تكوين الخلية، وكلف المتهم مصطفى حشيش المتهم الثاني بتكوين خلية عنقودية أخرى تتبع توجيهات التنظيم، ومع ظهور وانتشار جبهة النصرة صدرت تكليفات للمتهم محمد البرج لإعداد عناصره للسفر إلى سوريا وإعدادهم عسكريًا والعودة لتنفيذ توجيهات التنظيم داخل البلاد.

واستطرد، أن محمد كامل البرج أصدر تكليفات للمتهم طارق على عبدالنبي ومحمد على عبدالنبي "مسئولي خط تسفير العناصر" وتوصيلهم للمتهم الهارب "أبو جعفر المصري" لتسهيل تهريبهم من الحدود التركية إلى سوريا، مشيرًا إلى أن فترة ٢٠١١ كان الجميع يستطيع السفر إلى تركيا بدون أي مشكلات أو هروب فكان أي شخص يستطيع السفر إلى تركيا، ومنها إلى سوريا.

وسرد الشاهد أدوار المتهمين، حيث تولى محمد أحمد البرج قائد الخلية، والمتهمين إمام عبدالنبي ومصطفي حشيش مسئولي التمويل، وطارق على عبدالنبي وشقيقه محمد مسئولي التسفير، قائلًا: "ووصلتني معلومات من مصادر سرية داخل البلاد وخارجها عن تلقيهم تدريبات عسكرية في مراكز داخل الأراضي السورية، وذلك بهدف الاعداد العسكري للمساعدة في حقل الجهاد السوري ومن ثم تنفيذ عمليات عدائية داخل مص".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد‪.‬

‪ ‬وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر‪.

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