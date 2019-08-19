صور.. "الداخلية" تسهل إجراءات استخرج جوازات السفر للمسنين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة.



وفي ذات السياق، اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.



استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.



وفي ذات السياق، تلقت مديرية أمن الغربية، التماس أحد المواطنين "مسن"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة والذي يرغب في استخراج جواز سفر له وزوجته "مُسنة" وصعوبة وصولهما إلى مكتب الجوازات لظروفهما الصحية.



على الفور، تم تكليف إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي للانتقال إلى مسكنهما واصطحابهما إلى مكتب جوازات المحلة الكبرى وسرعة إنهاء إجراءات استخراج الجوازات، وتم إنهاء إجراء استخراج جوازي السفر.