سميرة عبدالعزيز: رفضت بيع كتب زوجي وأهدتها لمكتبة الإسكندرية

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها عقب وفاة زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن طلبت منها مكتبات كثيرة شراء الكتب الخاصة بها، لكنها رفضت بشدة البيع.



وأضافت عبد العزيز خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنها أهدت آلاف الكتب الخاصة بزوجها لمكتبة اسكندرية حتى تكون صدقة جارية له.



وأوضحت عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية سمر نعيم، أنها أجرت إتصالًا بالدكتور أشرف زكي لإهداء كتب محفوظ الخاصة بالمسرح لمكتبة معهد الفنون المسرحية وهذا بالفعل ماتم.