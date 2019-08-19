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عالم

نائب فرنسي يدعو لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
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طالب المستشار الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي والنائب في البرلمان فابيان روسيل، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وقال روسيل - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم - "إنه بمجرد تحسن الوضع المتعلق بشبه جزيرة القرم، وكذلك الوضع في دونباس ودخول الهدنة حيز التنفيذ بشكل فعلي، فمن الضروري وضع مسار سياسي لإلغاء العقوبات، ومن وجهة نظري ينبغي العودة للوضع السابق في العلاقات التجارية ورفع العقوبات عن روسيا".

وأشار البرلماني الفرنسي إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عام 2014 في أعقاب التطورات في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ألحقت أضرارا بالغة باقتصادات أوروبا وفرنسا، خاصة في قطاع الزراعة، إذ تتضمن العقوبات حظر تصدير الألبان واللحوم، وفي عام 2015 أُضيفت حصة الاتحاد الأوروبي من الألبان إلى العقوبات مما وضع منتجي الألبان الفرنسيين في مأزق.

وأضاف روسيل أن فرض العقوبات على روسيا أو إيران أو الصين يتسبب أولًا في معاناة الشعب العادي وليس رجال الأعمال الأثرياء، كما يعاني المزارعون الفرنسيون من العقوبات ضد روسيا، معتبرا أنه من غير المقبول استمرار وضع العقوبات.

ورأى أنه حان الوقت لتأسيس نظام سلام عالمي يعتمد على الحوار، لافتا إلى أن اجتماع اليوم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين سيكون مفيدا وسيتيح إمكانية بناء حوار وتعزيز العلاقات بين فرنسا وروسيا.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون وبوتين في وقت لاحق من مساء اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية، ويأتي هذا اللقاء قبل خمسة أيام من قمة مجموعة السبع بمدينة بياريتز الساحلية الفرنسية، والتي تغيب عنها موسكو منذ 2014 بسبب ضمها شبه جزيرة القرم.

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