فيديو.. سميرة عبد العزيز تكشف أسباب اعتراضها على المسلسلات الحالية

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، في ذكرى رحيل زوجها الكاتب محفوظ عبد الرحمن سر اعتراضها على الأعمال الدرامية التي تعرض في هذه الأيام، قائلة: سبب اعتراضي يرجع لكتابة المسلسلات بنظام ورش الكتابة، لافتة إلى أن الرسالة المقصودة من العمل الدرامى لا تكون واضحة.



وأشارت "عبد العزيز"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن التليفزيون المصرى وماسبيرو قدموا دراما مصرية جيدة جدًا على مستوى كبير، بالاشتراك مع بعض الشركات الكبيرة.



وأوضحت أنه يتم البدء فى التصوير بالمسلسل دون الانتهاء من كتابته بالكامل، مؤكدة أن هذا السبب الرئيسي لغيابها عن الدراما المصرية العام الماضى، إضافة إلى أن المسلسلات الحالية التى تعرض على الشاشات أصبحت تسئ لمصر ويجب ألا يتم عرض إلا ما يتناسب مع مجتمعنا.