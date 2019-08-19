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توك شو

"جواز من غير مأذون".. تعرف على قصة حب سميرة عبد العزيز ومحفوظ عبد الرحمن (فيديو)

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن إعجابها بكتابات زوجها الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن قبل أن تراه، لافتة إلى أنها تعرفت على زوجها من خلال أعماله، حيث شاركت في أول عمل بينهما في مسلسل دون أن تراه، ولكنه أرسل ورق السيناريو لها لتقرأه.

وأضافت "عبد العزيز"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه تم تصوير المسلسل بالكامل وهو في الكويت، مشيرة إلى أن أول لقاء بينهما كان عندما عرض عليها ورق مسلسل "محمد الفاتح" الذى وجدت الدور فيه صغيرًا جدًا.

وأشارت "عبد العزيز"، إلى أن الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن عرض عليها الزواج بعد تصوير مسلسل "عجوز فى غرناطة"، ولكنها طلبت منه مهلة للتفكير، وبعد عام خلال تصوير مسلسل في تونس وافقت على الزواج، ولكنهما واجها مشكلة الزواج المدنى فى تونس، موضحة أن الزواج كله بدون مأذون في تونس.

وأردفت: أنهما تزوجا على الطريقة الإسلامية دون كتابة الكتاب لحين رجوعهما لمصر وتسجيل الزواج مدنيًا، مضيفة أن كل الممثلين المشاركين فى المسلسل شاركوا فى الحفل.

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