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اقتصاد

رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور يطالب "إعمار مصر" بإعلان الحقيقة حول ملكية أرض منتجع "مراسى"

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:08 م
جريدة الدستور
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طالب رجل الأعمال الإماراتى الكبير خلف الحبتور ، مجلس إدارة شركة " إعمار مصر" بإعلان الحقيقة كاملة حول ملكيتها لأرض منتجع مراسى الشهير بالساحل الشمالى.

وأعرب الحبتور فى تغريدات متتابعة على تويتر ، عن ثقته الكبيرة بشركة إعمار مصر ، بوصفها واحدة من أنجح الشركات في العالم العربى والعالم ، مطالبا مجلس الإدارة بإصدار بيان عاجل لطمأنة المستثمرين في مشروع مراسى وللحفاظ على مصداقيتها أمام الملاك والمساهمين بالمشروع ، كما طالب إدارة إعمار بالإعلان عن الخطوات التي سيتم اتخاذها داخليا للتدقيق في ما وصفه بـ " الخلل" الناتج عن ظهور مطالب بملكية الأرض المقامة عليها المشروع ، وكذا شرح أسبابه ووضع الإجراءات الكفيلة بتفاديه في المستقبل.

وتساءل خلف الحبتور مستنكرا : " لماذا انتظر مالك الأرض حتى اليوم للمطالبة بالملكية المزعومة للأرض؟ مضيفا " كلى ثقة أن إعمار مصر لديها قوانينها ولديها أسس حوكمة عالية ، ونحن متفاجئون لماذا حدث هذا الخلاف في مصر.

وكان الدكتور وحيد رأفت ، قد أعلن في وقت سابق أن جزءا كبيرا من الأرض المقامة عليها مشروع مراسى بالساحل الشمالى تعود ملكيتها لعائلته ، وأنه ظل طوال السنوات الماضية يسعى لاستخراج الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيته وعائلته في هذه الأرض ، حتى استطاع استخراجها جميعا وأصولها من مصلحة الشهر العقارى.

وأشار الدكتور وحيد رأفت إلى أنه وعائلته لن يتنازلوا عن حقوق ملكيتهم في أرض المشروع ، وأنهم بالفعل سلموا كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم في أرض " مشروع مراسى" إلى المحامى الدولى خالد أبو بكر ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الأرض ، مؤكدا أن كل من يعملون فى مصلحة الشهر العقارى يعلمون صحة موقفه وأن ملكيته ثابته ولا يمكن إنكارها ، وأن هذا الأمر امتد لسنوات وتعلم به شركة "إعمار مصر" .

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