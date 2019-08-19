أزمة نيمار مع باريس سان جيرمان تتصدر عناوين الصحف الأسبانية

ركزت صحف إسبانيا، الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أزمة البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه باريس سان جيرمان، وقراره باللعب مرة أخرى لفريقه السابق برشلونة الإسباني.



وخرجت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بعنوان "نيمار سيلعب في برشلونة"، وأضافت "برشلونة مقتنع بأن نيمار يُفضل العودة للبارسا رغم محاولات ريال مدريد".



وتابعت:"أسبوعان قبل نهاية سوق الانتقالات، ويتوقعون في برشلونة أن نيمار سيقاوم ضد باريس سان جيرمان وريال مدريد".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة (سبورت)، جاء تحت عنوان "مفاوضات محمومة":"برشلونة متفائل بإمكانية استعادة نيمار في المرحلة الأخيرة من الميركاتو، وباريس يقوم بمكالمات ثابتة مع برشلونة للتوصل إلى اتفاق".. وتابعت "صبر نيمار بدأ في النفاد، لأنه أراد حسم مستقبله قبل أيام".



وخرجت صحيفة (ماركا) بعنوان "أتلتيكو مدريد يبدأ برغبة كبيرة بالدوري الإسباني وذلك بعد الفوز أمس بالجولة الأولى بهدف نظيف على خيتافي".



وأضافت "هدف الإسباني ألفارو بورخا موراتا يمنح الفوز لفريق المدرب دييجو سيميوني، والبرتغالي جواو فيليكس أضاع ركلة جزاء، ولكنه قدم مباراة مذهلة قبل أن يتعرض للإصابة".



وتابعت "الويلزي جاريث بيل كان عنوان العمل التكتيكي في ريال مدريد، وزين الدين زيدان مدرب الريال، يضع النجم الويلزي في حساباته، والكولومبي خاميس رودريجيز، والدومينيكاني ماريانو دياز خارجها".