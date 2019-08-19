الليلة.. الباز يكشف حكايات خاصة عن محمد فوزى فى "90 دقيقة"

يستضيف الإعلامى د. محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور" الفضائية، فى حلقة اليوم الإثنين، الناقد السينمائى أشرف غريب، للحديث عن أهم ما ينفرد به كتابه الجديد "محمد فوزى الوثائق الخاصة" الصادر مؤخرًا عن دار بتانة.



ويتطرق الحوار إلى الأدلة والوثائق والصور التى ارتبطت بسيرة حياة الموسيقار الراحل محمد فوزى، وعلاقته التاريخية بالرئيسين محمد نجيب وجمال عبدالناصر، ويجيب عن السؤال الصعب "لماذا تعنتت الدولة وقتها فى علاجه على نفقتها بعد أن قامت بتأميم كل ممتلكاته ؟".



ويكشف الناقد السينمائى أشرف غريب، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، الليلة، عن تفاصيل الخصومة الشريفة بين فوزى وعبدالوهاب، والمنافسة الخفية بينه وبين عبدالحليم حافظ، والعلاقة الخاصة التى كانت تجمعه بالسيدة أم كلثوم.