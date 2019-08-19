اجتماع بين وزير خارجية الفلبين ورئيس الشورى السعودي

أشاد وزير خارجية الفلبين "تيودورو لوكسين جونيور" بعلاقات التعاون مع السعودية، وما وصلت إليه من مستويات متميزة في شتى المجالات.



‏‎ جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - الذي يزور الفلبين حاليًا - وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وقال "جونيور": "إن إسهام المملكة العربية السعودية الفاعل في إعادة إعمار مدينة "مراوي" الفلبينية يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها"، داعيًا إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين؛ تعزيزًا للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.



‏‎من جهته، أكد "آل الشيخ" عمق العلاقات القائمة بين البلدين، حيث أنها قائمة على التعاون وتبادل المصالح، مشيرًا إلى أن العمالة الفلبينية أسهمت في أوجه التنمية التي شهدتها المملكة بما انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين.