"البرلمان" يكشف أجندته التشريعية لدور الانعقاد الأخير

كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن أجندة البرلمان العاجلة للقوانين ذات الأولوية للانتهاء منها فور انعقاد دور البرلمان الخامس، والأخير، من عمر الفصل التشريعي لبرلمان 2016، والمقرر له البدء في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية للانعقاد، وفقًا لما حدده الدستور سلفًا.



وقال "وهدان" في تصريحات صحفية له، إن هناك عددا من القوانين المُلقاة على طاولة مناقشات المجلس لا بد من الانتهاء منها قبل البدء في فتح مناقشات لقوانين جديدة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية، وقانون مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أن البرلمان ولجانه النوعية تعمل بشكل مكثف للانتهاء من هذه القوانين في أقصى سرعة، مع مراعاة المناقشة الجيدة لجميع مواد هذه القوانين، وذلك حتى يتمكن البرلمان من إنهاء باقي مشروعات القوانين المقدمة لديه قبل انتهاء الدور البرلماني الأخير.



وأضاف "وهدان": "هناك عدد آخر من القوانين علينا الانتهاء منها قبل نهاية الفصل التشريعي، منها بعض قوانين العمل، وعدة تشريعات تتعلق بقطاع الاتصالات فى مصر".



يُذكر أن البرلمان مقرر له أن يبدأ دور انعقاده الخامس والأخير في أكتوبر المقبل، على أن ينتهي الدور في يوليو 2020، وبهذا ينتهي الفصل التشريعي لبرلمان 2016، وتبدأ بعد ذلك مرحلة الانتخابات للبرلمان الجديد، وفقًا لما نص عليه الدستور.