حماية المستهلك: ضبط مخالفات خلال الأوكازيون.. وخط ساخن للشكاوى

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز هو أحد الأجهزة الدولة المعنية بضبط الأسواق بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.



وأضاف عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هناك ضوابط واشتراطات للحصول على تصريح للالتزام بضوابط الأوكازيون، مثل الإعلان عن الأسعار قبل وبعد، من أجل أن تكون العروض واضحة أمام المواطنين وغير خادعة أو مضللة.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أنه تم ضبط عدد من المخالفات خلال فترة الأوكازيون الصيفي، مؤكدًا أن الجهاز يستقبل الشكاوي المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.