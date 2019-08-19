النواب الأردني يوصي بطرد سفير إسرائيل وإعادة النظر باتفاقية السلام

أوصى مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من إسرائيل، وإعادة النظر باتفاقية السلام.



يأتي هذا ردا على الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى، وضد المقدسيين وفي قطاع غزة بشكل عام.



جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، استدعت الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، للتعبير عن إدانة الأردن ورفضها لـ"الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك"، كما طالبت "التوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف.



كات الحكومة الأردنية أعلنت في وقت سابق أن الممارسات الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال تؤجج الصراع العربي الإسرائيلي ولا تحلها؛ وهو الأمر الذي سيزيد من وطأة الأمر.